Milan-Atalanta, la solidità difensiva come chiave per il successo

(fonte: acmilan.com) L'Atalanta dopo Roma, Bologna e Napoli. A San Siro è periodo di grandi gare, importanti da giocare e ancora più importanti da vincere. Il momento è delicato, da maneggiare con cura. I bergamaschi in questa stagione ci hanno complicato la vita, in arrivo un esame provante ma da passare per compiere un balzo in avanti. Attraverso il Briefing anticipiamo i temi di campo in grado di decidere la 26ª giornata di Serie A in programma domenica 25 febbraio alle 20.45.