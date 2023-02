Milan-Atalanta 2-0, Pioli: “La squadra è guarita. Testa fondamentale”

Sull'esultanza sul secondo gol : "Stiamo vincendo, ma non si può sempre sperare di non subire gol. Grande prestazione ed energia dei ragazzi. Dobbiamo chiuderla prima".

Sul chiuderla prima : "Vero, ma l'importante è dare continuità, prima volta che ne vinciamo 4 di fila. Stasera solo segnali positivi, ma il campionato è lungo, serve lavorare per il quarto posto".

Sulla crisi : "Non c'era nulla da sistemare. Con i giocatori mai problemi. Purtroppo abbiamo perso fiducia con le sconfitte e sono arrivate brutte prestazione, adesso abbiamo energia ed entusiasmo. Sicuramente la squadra è guarita, ma non saremo mai perfetti. Ci giocheremo ogni singola partita".

Sui cambi tattici e la crescita fisica: "Non abbiamo cambiato metodo, apprezzato dai giocatori. La testa comanda il resto. L'abbiamo avuto pesante e non è mai capitato. Abbiamo subito il momento di difficoltà, ma non abbiamo fatto un lavoro particolare".