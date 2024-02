Milan-Atalanta, Pioli: “Rigore decisivo. Il miglior Leao con me”

Uno scontro diretto con tutti i dati a favore: "Siamo stati compatti e aggressivi con la giusta intensità. Sporcando tutte le loro giocate. Abbiamo avuto la pazienza necessaria e fatto i movimenti necessari per creargli difficoltà. È mancata solo la vittoria, per un rigore che non c'era. Fa la differenza. Avremmo vinto. Non c'era per due motivi. Si mette le mani in faccia e non aveva subito niente in faccia. La caduta fa rivedere la situazione all'arbitro. Per il metro, non è rigore".