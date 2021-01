Milan-Atalanta, Pioli e la rissa sfiorata con Gasperini: il racconto | News

Ultime Notizie Milan-Atalanta: la rissa tra Pioli e Gasperini

MILAN NEWS – Oggi pomeriggio, alle ore 18 si disputerà Milan-Atalanta a San Siro. La gara, molto importante per le due squadre, è valida per la 19^ giornata di Serie A.

A proposito della partita di oggi, c’è una curiosità legata ai tecnici delle due squadre, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. Il 30 settembre 2018, in un Fiorentina-Atalanta, i due vennero quasi alle mani per un rigore assegnato alla viola per un presunto fallo su Federico Chiesa.

Dopo quella partita, Pioli rilasciò le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: “Gasperini? Mi sono avvicinato per salutarlo ma lui urlando mi ha detto che il rigore di Milano non c’era e che non c’era neanche questo. Gli ho risposto che non decido io il rigore di Milano né il rigore di oggi”.

Ovviamente arrivò subito dopo la risposta di Gasperini: "Chiesa? È uno dei giovani più interessanti, ma ha l'abitudine di simulare e questi gesti sono diseducativi ed è giusto che inizi a pagarli".