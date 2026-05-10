PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Atalanta, Percassi: “Con Palladino un rapporto sincero”, poi l’annuncio su D’Amico

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Milan-Atalanta, Percassi: “Con Palladino un rapporto sincero”, poi l’annuncio su D’Amico

Antonio Percassi, presidente Atalanta
Prima di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio San Siro, ha parlato a ‘DAZN’ Antonio Percassi, presidente nerazzurro
Redazione PM

Prima di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026, ha parlato a 'DAZN' Antonio Percassi, presidente del club nerazzurro. La partita inizierà alle ore 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano.

Su D'Amico: "Le voci fanno parte di questo mondo. Tony D'Amico è un direttore sportivo che ha fatto bene, ma come nostra prassi decideremo con tranquillità alla fine della stagione. Ci mancano tre partite molto importanti da affrontare al meglio. A campionato finito decideremo tutto. Ogni partita è uno spunto per fare ulteriori approfondimenti e per chiarirsi. La nostra ambizione è fare bene, questo è un dato di fatto"

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Su Palladino: "Siamo stati molto chiari, come ho avuto modo di dire prima, a noi piace affrontare i temi a stagione finita. Con Palladino c'è un rapporto sincero, per cui il dialogo è aperto"

Sulle ambizioni dell'Atalanta: "Io credo che la classifica per le prime 6 posizioni è molto ben delineata. L'Atalanta deve difendere il settimo posto. La qualificazione alla Conference sarebbe un risultato diverso dagli ultimi anni, ma comunque importante. Quest'anno ci sono squadre come il Como che prima non erano nelle prime sei, questo dimostra che la competizione in Italia è molto forte".

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