Su Palladino: "Siamo stati molto chiari, come ho avuto modo di dire prima, a noi piace affrontare i temi a stagione finita. Con Palladino c'è un rapporto sincero, per cui il dialogo è aperto"
Sulle ambizioni dell'Atalanta: "Io credo che la classifica per le prime 6 posizioni è molto ben delineata. L'Atalanta deve difendere il settimo posto. La qualificazione alla Conference sarebbe un risultato diverso dagli ultimi anni, ma comunque importante. Quest'anno ci sono squadre come il Como che prima non erano nelle prime sei, questo dimostra che la competizione in Italia è molto forte".
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