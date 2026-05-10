Su D'Amico: "Le voci fanno parte di questo mondo. Tony D'Amico è un direttore sportivo che ha fatto bene, ma come nostra prassi decideremo con tranquillità alla fine della stagione. Ci mancano tre partite molto importanti da affrontare al meglio. A campionato finito decideremo tutto. Ogni partita è uno spunto per fare ulteriori approfondimenti e per chiarirsi. La nostra ambizione è fare bene, questo è un dato di fatto".