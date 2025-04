Milan-Atalanta, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

(fonte: acmilan.com) Il Milan si prepara ad affrontare l'Atalanta nella 33ª giornata di Serie A , in programma domenica 20 aprile alle 20.45 a San Siro. La squadra allenata da Mister Sérgio Conceição è pronta a giocarsela contro la formazione guidata da Gian Piero Gasperini. Con il campionato che si avvicina alla sua fase conclusiva, ogni punto e ogni partita diventano fondamentali per i rossoneri. E lo è ancora di più in questo big match di Pasqua , a cui ci avviciniamo con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

Il Milan arriva a questa sfida dopo un convincente 4-0 in trasferta contro l'Udinese, arrivato al primo "esperimento" con il 3-4-3. Un risultato e una prestazione che hanno dato fiducia alla squadra. I rossoneri stanno attraversando un periodo di alti e bassi, e si presentano alla sfida con l'Atalanta con due punti di domanda, relativi alle condizioni di Maignan (uscito per uno scontro a Udine) e Santiago Gimenez, ancora alle prese con la botta rimediata contro la Fiorentina. Sicuramente out, invece, Emerson Royal, Loftus-Cheek e Walker. Non ci sono squalificati, tre giocatori in diffida: Bondo, Theo e Rafa. La squadra di Mister Conceição, forte delle ultime certezze acquisite, è pronta a lottare per i tre punti e per migliorare la propria posizione in classifica.