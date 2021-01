Milan-Atalanta, Kalulu: “Senza Romagnoli, ma ho parlato molto con Kjaer”

Milan-Atalanta: le dichiarazioni di Kalulu nel pre-partita

MILAN-ATALANTA ULTIME NEWS – Pierre Kalulu, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima del match di ‘San Siro‘ tra Milan ed Atalanta. La gara è valida per la 19^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Kalulu.

“Non c’è un’atmosfera diversa, abbiamo approcciato come tutte le altre. La vogliamo vincere. Ma non ho percepito nulla di diverso rispetto al solito nello spogliatoio. La mia velocità un punto di forza contro Duván Zapata e Luis Muriel? Spero sia così! L’Atalanta ama molto attaccare, è molto forte in attacco. Ma ci siamo preparati bene. Speriamo di arginare bene gli attacchi avversari. Gioco senza Alessio Romagnoli, ma ho parlato con gli altri, ho parlato molto con Simon Kjær durante il suo infortunio. Conosco bene i miei compagni, siamo pronti a questa partita”.

