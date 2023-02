Milan-Atalanta, Ibrahimovic: “Io voglio stare in campo. Posso dare tanto”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Atalanta, partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Atalanta, partita della 24^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Atalanta 2-0, così Ibrahimovic a fine partita — Sul suo ritorno in campo e le emozioni che vive: "Sensazione difficile da spiegare. Se qualcuno la prova capisce che sensazione è. Ti dà motivazione, forza, adrenalina, tutto. Dopo tutto quello che ho sofferto, penso che meritavo di passare questa sensazione. Voglio stare bene, così posso aiutare la squadra in campo. Fino ad ora ho aiutato dal fianco. Ora voglio fare ciò che mi piace e che mi appassiona, in campo".

Sulla vittoria del Milan: "Momento positivo, c'è luce. Tre-quattro settimane fa era differente. Ma fa parte del campionato. Ci sono alti e bassi. L'importante è che quando ci sono i bassi ti rialzi per tornare in alto e giocarti i trofei. Ora stiamo bene, ma non dobbiamo essere rilassati. Dobbiamo avere più fame per fare di più. Per fare in modo che questo succeda, dobbiamo continuare a lavorare, voglia di fare bene, fame di fare di più".

Su come ha gestito il post-infortunio: "Non ero presente perché ho fatto un recupero a distanza. Volevo fare un bel recupero per stare bene. Nelle ultime tre-quattro settimane sono stato più presente e vicino alla squadra. In campo, dove voglio essere presente. Poi siamo quasi al completo, mancano due giocatori e poi sarà un problema del mister chi far giocare".

Su cosa può dare ancora Ibra a questo Milan: "Posso dare tanto di più. Ogni giorno c'è qualcosa da fare e da dare. Ragazzi giovani, squadra in crescita. Abbiamo vinto lo Scudetto, ma non è finito là. Dobbiamo crescere individualmente e come collettivo. Gli obiettivi di società e club sono di fare di più. Quando giochi nel Milan devi sempre lottare per fare qualcosa per restare nella storia. Non abbiamo vinto la Supercoppa, purtroppo. In Serie A mi sembra che è l'anno del Napoli. Io ho voglia, finché mi sento bene penso di poter dare ancora tanto di più a loro". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

