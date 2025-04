Milan-Atalanta, Gasperini: “Vittoria importante. Bellanova messo lì per Leao e Theo”

Sulla vittoria e sul gol di Ederson: "Un gol bello e determinante, frutto di due inserimenti. Nel primo tempo, pur tenendo a lungo la palla, non siamo riusciti a trovare i tempi di inserimenti. Quella del gol è stata una bella azione corale di tutta la squadra. Questa per me è una stagione incredibile e questa vittoria ci dà la possibilità di qualificarci ancora in Champions. Ci rendiamo conto di quanto sia fondamentale per Bergamo".