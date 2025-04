Milan-Atalanta, Gasperini: “Venivano dal cambio modulo, non era facile”

Sul calendario in discesa e l'errore da non commettere: "Non ci sono errori, devi fare punti. Cinque partite, non sono poche. 15 punti sono ancora tanti. Tutte stanno spingendo al massimo in questo momento. Già le prossime due partite, anche se contro squadre di zona bassa, sono importanti. Con queste squadre abbiamo perso punti".

Sulla consapevolezza della squadra: "I margini di miglioramento li andiamo sempre ricercando. Abbiamo fatto un percorso straordinario. 19 vittorie in campionato, una Champions League al nono posto, rischiando di entrare agli ottavi. Ce la siamo giocata con squadre che ora sono in semifinale. Abbiamo fatto un campionato straordinario, inciampando qualche volta, ma se guardo la classifica sono stati decisivi gli scontri diretti per non essere in testa. Mettiamo dietro molte squadre importanti, che sono tutte importanti e sono felici. Noi meno sembra, ma non siamo mai scesi dal terzo posto".