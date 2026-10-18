Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Atalanta, partita della 7^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Atalanta 3-2, così Amorim nel post-partita di 'DAZN'

Sui passi in avanti del Milan nei primi 60' e sul finale incerto: “Fa parte del gioco. Contro il Sassuolo ho detto che stiamo migliorando e lo vedo sempre, i minuti finali non cambiano questo, ma ci dicono che dobbiamo essere concentrati per 90 minuti e che ci sono cose su cui migliorare. Dobbiamo capire che abbiamo avuto tre gare ravvicinate, ma anche l’Atalanta. Dopo il loro gol l’inerzia è cambiata completamente, anche se eravamo stati vicini al quarto gol ma abbiamo preso decisioni sbagliate in costruzione. Questo ha dato fiducia all’Atalanta e dobbiamo migliorare”.

Su cosa lo rende più felice stasera, visto che il Milan aveva approcciato con consapevolezza e forza alla partita: “Credo che le rotazioni ci hanno aiutato molto, i giocatori lavorano duro. Pressing, inserimenti e corse: ci vuole tempo per assimilarli, ma stiamo migliorando. Stiamo capendo meglio i momenti della partita: quando ci riusciamo sembra più facile essere nella posizione giusta. Abbiamo giocato bene fino al 66' circa, poi è cambiata l’inerzia. Non è solo una questione di essere stanchi, ma tutti abbiamo iniziato ad paura. Dovevamo pensare invece a controllare la gara col possesso e fare il quarto. Ho provato a cambiare questa cosa con centrocampisti freschi ma è stata dura. Anche lo stadio era nervoso alla fine, ma sono contento per il risultato e continuiamo così”.

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Su Adrien Rabiot, devastante anche questa sera e se ha pensato di cambiarlo all'intervallo perché ammonito: “È un giocatore davvero importante. Ho sentito che dopo l’intervallo, quando abbiamo parlato, lui ha capito. È davvero un giocatore esperto, sa che non può fermare ogni giocata se è ammonito. Se avessi pensato che potesse prendere il rosso l’avrei cambiato ma ho sentito che fosse tutto sotto controllo”.