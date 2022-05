Milan-Atalanta 2-0 al 90′: Leao e Theo, gol da fenomeni | Serie A News

Terminata, a 'San Siro', Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco quanto accaduto nella ripresa del match

È terminata da pochi minuti, a 'San Siro', Milan-Atalanta , partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022 . Vediamo come sono andati i secondi 45' di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli .

Dopo il primo tempo, avaro di emozioni ma molto intenso, terminato 0-0 , è l'Atalanta che bussa per la prima volta nella ripresa. Ci prova Davide Zappacosta al 47' , ma il suo tiro, smorzato, finisce in calcio d'angolo senza creare alcun problema a Mike Maignan .

Quattro cambi al 55' , due per parte: Junior Messias ed Ante Rebić entrano al posto di Alexis Saelemaekers e Olivier Giroud nel Milan; Ruslan Malinovskyi e Duván Zapata entrano al posto di Mario Pašalić e Luís Muriel nell'Atalanta. I nuovi assetti tattici favoriscono i rossoneri, che vanno in gol qualche istante più tardi.

Lancio del neo-entrato Messias per Rafael Leão, che brucia Teun Koopmeiners in velocità e fa secco Juan Musso tra le gambe! Ci prova, un paio di minuti più tardi, l'Atalanta con Zapata, ma il colombiano, dopo essersi districato bene in area di rigore rossonera, spara un destro alto sulla traversa.