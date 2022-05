Milan-Atalanta 0-0 al 45′: rossoneri tesi, poche chance | Serie A News

Terminato a 'San Siro' il primo tempo di Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco quanto successo finora

È terminato da pochi minuti, a 'San Siro', il primo tempo di Milan-Atalanta , partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022 . Vediamo, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli .

Di spazi ce ne sono pochi, di pericoli ancora meno: è José Luís Palomino, poco prima della mezzora, che cerca di impensierire Mike Maignan, ma la sua girata sugli sviluppi di un calcio d'angolo non sortisce effetto. Al 31' fiondata, dalla distanza, di Luís Muriel e gran bella parata, in volo plastico, di Maignan proteso verso la sua sinistra. Il francese blocca in due tempi.