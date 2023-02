Milan-Atalanta 2-0, i numeri della partita di San Siro | Serie A News

(fonte: acmilan.com) "Vittoria e non solo. Tante note liete nella notte di 'San Siro', che saluta il terzo successo casalingo consecutivo e quarto complessivo del Milan . Stavolta contro l' Atalanta . Una prestazione di spessore nel giorno del ritorno in campo di Zlatan Ibrahimović . Andiamo a leggere le statistiche più interessanti relative a questo match.

Milan-Atalanta 2-0: numeri, dati e curiosità sul match del Diavolo

1 - Il Milan ha ottenuto quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni senza subire alcun gol per la prima volta da febbraio 2018 (cinque in quel caso, tre in Serie A e due in Europa League).