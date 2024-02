Milan-Atalanta 1-1, Rafael Leao illumina San Siro: è lui l’MVP della sfida

(fonte: acmilan.com) Due minuti e ventisei secondi. Tanto è bastato, dal fischio iniziale, a Rafael Leão per entrare nel tabellino e nella storia di Milan-Atalanta. Un ingresso prorompente, con uno dei gol più belli firmati da Rafa nei suoi cinque anni in rossonero. Una rete che va a coronare una prestazione da migliore in campo per il numero 10 rossonero. MVP indiscusso della nostra 26ª giornata di Serie A. I tifosi non hanno avuto dubbi nel preferirlo, con i loro voti, su AC Milan Official App davanti al trio Adli-Gabbia-Hernández.