Milan-Atalanta 1-1, Ravezzani su Giroud: “La sua media-gol dimostra che …”

Il Milan pareggia in casa contro l'Atalanta e per Fabio Ravezzani è anche 'colpa' di Olivier Giroud se il Diavolo non ha capitalizzato

Ieri sera, a 'San Siro', pareggio (1-1) tra il Milan di Stefano Pioli e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: rete di Rafael Leão per il Diavolo, pareggio su calcio di rigore di Teun Koopmeiners per la 'Dea'. Il penalty è arrivato, dopo 'on field review' al V.A.R., per un contrasto - dubbio - tra Emil Holm e Olivier Giroud.