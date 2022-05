Milan-Atalanta 1-0, il solito Leao: ma che assist di Messias!

Rafael Leao stappa Milan-Atalanta, partita valida per la 37^ giornata di Serie A. Ma che assist del subentrato Junior Messias!

Sono serviti 56 minuti al Milan per sbloccare la partita contro l'Atalanta, partita valida per la 37^ giornata di Serie A. Chi se non Rafael Leao poteva dare una scossa ai rossoneri, con un gol in progressione che finisce sotto le gambe di Juan Musso. Da sottolineare l'assist pregevole di Junior Messias, che con l'esterno trova benissimo il compagno di squadra. San Siro esplode, Milan in vantaggio! Continua a seguire con noi il live testuale di Milan-Atalanta