Milan-Atalanta 0-2, si è fatto male Kalulu …

MILAN-ATALANTA ULTIME NEWS – Piove sul bagnato per il Milan di Stefano Pioli. Si è infortunato, al 57′, Pierre Kalulu per una botta subita al costato in uno scontro di gioco. Il difensore francese ha dovuto lasciare il campo in barella. Al suo posto, non Fikayo Tomori, bensì l’argentino Mateo Musacchio. SEGUI IL LIVE DEL MATCH DI ‘SAN SIRO’ >>>