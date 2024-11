Milan, svelata la maglia commemorativa per i 125 anni

In occasione del 125° anniversario della sua fondazione, il Milan si prepara a celebrare una data storica con una maglia speciale che farà sicuramente parlare di sé. Il design esclusivo, svelato in anteprima grazie al leak di @esvaphane, celebra il secolo e mezzo di storia del club rossonero con un look che unisce tradizione e innovazione.

Milan, ecco la maglia per i 125 anni? I primi leak sui social

Questa maglia commemorativa sarà indossata dai giocatori del Milan durante il match contro il Genoa, in programma il 15 dicembre 2024. Un incontro che si preannuncia carico di significato, non solo per il valore sportivo, ma anche per il forte legame con la storia e l’identità del club. La maglia, che si distingue per i suoi dettagli eleganti e raffinati, riprende gli elementi iconici delle prime divise del Milan, pur restando al passo con i tempi grazie a un design moderno e accattivante.