Milan, altra rimonta: battuto il Como, ma la squadra non va sotto la Curva Sud

Il Milan firma la sesta rimonta, superando il Como, ma il clima è molto teso: la squadra non va sotto la curva, bordata di fischi

Il Milan firma la sesta rimonta, superando il Como con un 2-1 in casa a San Siro, proprio come all’andata. I rossoneri, andati inizialmente sotto nel punteggio, hanno ribaltato il match grazie ai gol di Pulisic e Reijnders, ancora una volta decisivi per la squadra.