Milan, l’allenamento verso lo Spezia: il report di ‘acmilan.com’

Milan, rossoneri a Milanello per preparare in breve tempo la trasferta di campionato a La Spezia. Il report di 'acmilan.com'

(fonte:acmilan.com) - Ritrovo a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno già in ottica campionato, con i rossoneri impegnati a La Spezia sabato 13 maggio alle 18.00.