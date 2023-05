Milan, pessime notizie per Bennacer: lesione della cartilagine | PM NEWS

Brutte notizie per il Milan, i rossoneri perdono Bennacer per il resto della stagione. Lesione della cartilagine

Secondo quanto ci risulta, questa mattina Bennacer è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del gioncchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artoscopia. Pessime notizie, quindi, per il Milan e Pioli, che perde un giocatore fondamentale per il gioco rossonero per il resto della stagione. LEGGI ANCHE: Rinnovo Leao, parla l'avvocato del portoghese Dimvula