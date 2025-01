Milan aggiornata la lista dei 25 per la Serie A: Walker nuovo innesto, fuori Royal

Il Milan ha aggiornato la sua lista dei 25 giocatori per la Serie A , introducendo il nuovo acquisto Kyle Walker . Il difensore inglese, arrivato dal Manchester City , si aggiunge così alla rosa rossonera per la seconda parte della stagione. Per fare spazio a Walker, i rossoneri hanno deciso di escludere Emerson Royal , che attualmente sta recuperando da un infortunio e sembra sempre più lontano dal progetto tecnico del club.

La lista per la Serie A include, oltre al nuovo arrivo Walker, anche il portiere Mike Maignan, il difensore Fikayo Tomori, il centrocampista Ismaël Bennacer, e attaccanti come Rafael Leão e Christian Pulisic. Tra gli giocatori, spiccano gli attaccanti Álvaro Morata e Luka Jovic, quest’ultimo non registrato per la Serie A ma presente nella lista Champions League.