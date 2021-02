Milan, quanti gol! Così bene solo nella stagione 2005/2006

Il Milan di Stefano Pioli è una macchina da gol. Con le quattro reti segnate al Crotone, i rossoneri sono arrivati a quota 45 gol in 21 partite di campionato. La squadra rossonera non faceva così bene dalla lontana stagione 2005/2006, dove i ragazzi allora allenati da Carlo Ancelotti segnarono la bellezza di 47 gol in 21 incontri di Serie A.

