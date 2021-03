Marchetti sul Milan: “Perdere sarebbe stata una mazzata” | News

Marchetti: “Nel 2021 il Milan è più fragile”

Tramite un editoriale su TuttoMercatoWeb, Luca Marchetti ha scritto delle parole riguardanti il Milan dopo il pareggio contro l'Udinese. "Il Milan ha limitato i danni riuscendo a pareggiare in extremis. Non che un punto o zero possa fare la differenza, ma perdere sarebbe stata una mazzata per questo Milan che nel 2021 si è scoperto più fragile. Il pareggio potrebbe avere un sapore diverso ma soltanto per quanto riguarda il morale. Becao potrebbe influenzare e non poco la sfida scudetto. In tutta la sua carriera ha segnato solo due gol, entrambi al Milan. Il primo lo scorso anno alla sua prima presenza in campionato, il secondo questa volta. E poteva costare carissimo".