Marani: “Il Milan è una squadra vera, ma per lo scudetto…” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Marani

MILAN NEWS – Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan. I rossoneri sono al primo posto in Serie A e hanno conquistato con un turno di anticipo l’accesso ai sedicesimi di Europa League.

"Il Milan sta ri-acquisendo orgoglio e al di là di come possa andare la stagione questa è una grande conquista. La squadra è cresciuta grazie a Ibrahimovic, Pioli e la società e ad un'unità di intenti che è portata avanti dallo spogliatoio e dalla cooperativa rossonera del gol. In assenza di Ibrahimovic sono arrivati tanti gol da tanti giocatori diversi. Dietro al mantello di questo campione assoluto c'è una squadra vera. Qui c'è l'intelligenza dell'allenatore che ha saputo in che punti lavorare. E' un momento molto bello ed è la squadra che sta meglio. Pioli ha detto che ci sono tre squadre più forti del Milan ovvero Inter, Juventus e Napoli e io la penso come lui. E' difficile che il Milan possa vincere già da quest'anno ma l'importante oggi è che i rossoneri hanno strameritato tutto quello che hanno conquistato sino ad ora".