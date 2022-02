Maignan come Dida: il Milan fa assist con il portiere 22 anni dopo l’ultima volta

Maignan è stato protagonista in Milan-Sampdoria con un assist per il gol di Leao: dopo 22 anni, i rossoneri fanno un assist con il portiere

Torna nuovamente a non subire gol Mike Maignan in campionato. Oggi il Milan ha battuto 1-0 la Sampdoria allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro' e torna nuovamente in testa alla classifica di Serie A, anche se è doveroso ricordare che l'Inter, al secondo posto, ha ancora una partita da recuperare. Una vittoria arrivata grazie ad un gran gol di Rafael Leao che conferma, ancora una volta, di attraversare un gran momento di forma, oltre che ad essere in grandissima condizione fisica e mentale. Una rete arrivata da un assist proprio di Maignan, il quale ha trovato l'attaccante portoghese con un lancio di 65 metri.