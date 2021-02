Lippi: “Corsa Scudetto? C’è anche il Milan, ma l’Inter ha un vantaggio”

Marcello Lippi e la corsa Scudetto

Intervenuto in diretta su Sky Sport, l’ex Ct della Nazionale Marcello Lippi ha parlato anche della corsa Scudetto, includendo il Milan.

“Manca tanto tempo alla fine del campionato e vanno considerate tante cose a cominciare dagli impegni. Alcune sono ancora in Champions, altre in Coppa Italia e comunque in corsa al campionato. Altre che invece hanno l’Europa League e una che ha solo il campionato e può concentrarsi solo su una gara per settimana. E’ un vantaggio da non sottovalutare. E’ vero che le grandi competizioni ti danno carica, ma a lungo andare avere meno impegni può contare. Io penso che Milan, Inter e Juve abbiano il 33% a testa di possibilità di vincere lo scudetto”, ha dichiarato l’ex allenatore di Inter e Juventus.

Su Pioli: “Pioli è un uomo saggio e sereno e mi piace molto. Trasmette serenità alla squadra e la organizza sempre in maniera ineccepibile. Il Milan si è rinforzato e ora ha ottimi ricambi quindi se la giocherà fino alla fine con Inter e Juventus”.

