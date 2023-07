Lega Serie A, nuova assemblea sui diritti del campionato il 14 luglio

Venerdì 14 luglio andrà in scena una nuova assemblea della Lega Serie A per discutere delle trattative per l'acquisizione delle prossime stagioni del campionato italiano. Alle ore 10 in prima convocazione e per le 12 dello stesso giorno in seconda convocazione. Vi saranno diversi punti di cui parlare, ma sicuramente quello cardine riguarderà le trattative private con le emittenti dei tre broadcaster in corsa quali Dazn , Sky e Mediaset .

Vi sarebbe, però, tempo fino al 2 agosto per trovare un accordo. Nel caso, invece, in cui non si trovasse si proseguirà con l’apertura delle buste contenenti le offerte da parte di sei soggetti interessati alla realizzazione del Canale di Lega, quale opzione da non scartare. Nella stessa assemblea, come riportato da CalcioeFinanza, si procederà all’apertura delle buste per i diritti audiovisivi del prossimo triennio (2024/25-2026/27) di Coppa Italia e Supercoppa. Per il triennio in corso è Mediaset l’emittente ad avere l’esclusiva con la volontà di continuare a trasmettere la coppa nazionale e la competizione che mette difronte i vincitori del campionato e della Coppa Italia. LEGGI ANCHE: Milan, bloccato l'esterno? Occhi su un talento danese