Lecce-Sampdoria 1-1: Jesé Rodríguez risponde a Ceesay | Serie A News

Il Lecce, prossimo avversario del Milan in campionato, non va oltre l'1-1 contro la Sampdoria al 'Via del Mare'. I salentini non vincono più

Nel 'lunch match' domenicale della 30^ giornata della Serie A 2022-2023, pareggio (1-1) tra il Lecce di Marco Baroni e la Sampdoria di Dejan Stanković allo stadio 'Via del Mare'. Con questo pari, il Lecce giunge a quota 28 punti, al 16° posto nella classifica del campionato; resta, invece, in ultima posizione la Samp, con soli 16 punti conquistati.

Lecce-Sampdoria 1-1: in gol gli attaccanti — Il Lecce, prossimo avversario del Milan in campionato (domenica 23 aprile, alle ore 18:00, a 'San Siro'), era andato in vantaggio al 31' con il gol di Assan Ceesay, centravanti giallorosso. Il pari della Samp è giunto al 75' con il pallonetto di Jesé Rodríguez, ex attaccante di Real Madrid e PSG.

Il Lecce non vince da febbraio: domenica a 'San Siro' contro il Milan — La compagine salentina, dopo un ottimo avvio di stagione, è entrata in crisi e sembra non essere capace di risollevarsi. L'ultima vittoria del Lecce, infatti, risale al 19 febbraio scorso, Atalanta-Lecce 1-2. Da lì, sei sconfitte consecutive prima del pareggio odierno contro i blucerchiati. Milan, assalto ad un forte ex Juventus >>>