Lecce-Milan, Strefezza al 45′: “Stiamo lasciando il sangue in campo”

Gabriel Strefezza, giocatore giallorosso, ha parlato ai microfoni di 'Dazn' nell'intervallo di Lecce-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023 in svolgimento al 'Via del Mare'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Sappiamo che è una delle squadre più forti del campionato, dobbiamo dare tutti il 100%. Stiamo lascando il sangue in campo, con il Milan non si scherza. Calo fisico? Il rischio sempre c'è, ma ci sono giocatori in panchina che possono entrare e fare uguale. Possiamo dare il massimo"