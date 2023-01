Lecce-Milan, grande presenza al Via del Mare: il dato sugli spettatori

Il Milan sta giocando contro il Lecce. I giallorossi sono spinti dalla grande presenza di pubblico al 'Via del Mare'. Ecco i dati

Il Milan sta giocando contro il Lecce. I giallorossi sono spinti dalla grande presenza di pubblico al 'Via del Mare'. Ecco i dati della partita: totale spettatori 25 mila 942, per un totale di incassi di 786 mila euro. Un ottimo dato per il Lecce che continua ad avere un supporto grandissimo dai suoi tifosi.