Lecce-Milan, Pioli: “Non si può giocare solo per 60′: colpa nostra”

Sulle scorie che può aver lasciato la gara di Champions League contro il PSG : "Dalla partita contro il PSG ci dovevamo portare dietro solo le cose positive. L'approccio mi è piaciuto, era da squadra matura. Non possiamo, viste le nostre qualità e conoscenze reciproche, sfilacciarci così tanto. Gli avversari possono sempre segnare un gol. Non dobbiamo ripeterlo più".

Sui punti di distacco da Inter e Juventus che aumentano: "Sappiamo che in campionato siamo in difetto, dobbiamo rimediare. Dobbiamo prendere tanti punti. Contro la Fiorentina gara importante, in casa, a tre giorni di distanza da un match di Champions, ma dobbiamo tornare a vincere in campionato perché è tanto che non vinciamo più". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>