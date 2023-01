Lecce-Milan, Pioli: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto. Su Theo…”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Dazn' dopo Lecce-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Dazn' al termine di Lecce-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'Via del Mare'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su cosa è mancato al Milan: "E' stato anche abbastanza evidente. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo sbagliato giocate non forzate, errori evitabili e dopo la partita si è fatta difficile. Sicuramente abbiamo avuto una buona reazione, ma è chiaro che possiamo e dobbiamo fare sicuramente meglio".

Se ha influito la Supercoppa. "No, non venivamo da vittorie. Venivamo da due risultanti deludenti. Quindi mi aspettavo di iniziare la partita nel modo migliore. Poi l'errore sul primo gol è stato evidente, poi abbiamo tenuto meglio il campo nel secondo tempo

Su Theo Hernandez: "Probabilmente avrei potuto cambiare tanti altri giocatori. Ho fatto i cambi per mettere qualità sulle fasce e ho deciso di togliere Theo e Saelemaekers".

Su dove può migliorare la squadra: "Credo che sia sempre difficile stabilire se la squadra è un po' troppo preoccupata o leggera. Io credo che essere preoccupato ti aiuta a preparare meglio la partita. Quindi io non vedo i miei giocatori preoccupati. Abbiamo sbagliato l'impatto della partita, è evidente. E' vero che siamo in linea con lo scorso campionato, ma stiamo ottenendo meno di quello che volevamo. Volevamo giocare meglio, nel secondo tempo è stato fatto ma la squadra può fare meglio ,può essere più precisa in tutte le zone del campo. Recuperare il Napoli? Dobbiamo recuperare tutto quello che abbiamo e cercare di farlo con continuità. La prestazione di stasera è da valutare per capire come mai abbiamo iniziato così male. L'aspetto caratteriale della mia squadra lo conosco, potevamo anche vincerla".

Sul doppio attaccante: "In alcune partite può essere una soluzione, anche se non è facile giocare con due centravanti e anche Leao sull'esterno. Si può fare tutto, basta avere la disponibilità e le energie per sopportare questo tipo di gioco".

Sulla Supercoppa: "Io sono sempre preoccupato, anche quando vinciamo. Cercheremo di affrontare nel modo migliorare la Supercoppa, faremo di tutto per farci trovare pronti".

Su Giroud: "Se è stanco? Non mi è sembrato stanco".

Sul mercato: "La società si è già espressa. Stiamo recuperando i giocatori, spero di recuperare anche Rebic per la Supercoppa per avere più soluzioni. Origi sta bene ora, spero di recuperare presto anche Ibra. Siamo pronti, non abbiamo mancanze nell'organico. Al completo siamo più forti e convinti. Ci stanno mancando giocatori che sono anche dei leader. Ora dobbiamo analizzare il primo tempo e ripartire dal secondo tempo". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>