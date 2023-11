Lecce-Milan, brutte notizie per D’Aversa: si ferma un titolare | News

Roberto D'Aversa dovrà rinunciare ad uno dei suoi titolari in occasione di Lecce-Milan, in programma sabato 11 novembre alle ore 15:00

Dopo il successo contro il PSG in Champions League , che ha indubbiamente infuso fiducia a tutto l'ambiente rossonero, il Milan tornerà in campo in Serie A. Il prossimo avversario sarà il Lecce di Roberto D'Aversa , che il Diavolo affronterà allo stadio Via del Mare alle ore 15:00 di sabato 11 novembre .

Come riportato dallo stesso club salentino attraverso un comunicato, però, il Lecce con ogni probabilità dovrà rinunciare ad uno dei suoi titolari, nonché uno dei principali pericoli in fase offensiva, Pontus Almqvist. L'attaccante svedese, infatti, dopo essersi fermato ieri in allenamento, nella giornata odierna è rimasto a riposo e sembrano ridotte al lumicino le possibilità di un suo recupero per il match contro il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Kjaer torna dopo la sosta? Pulisic verso il no per il Lecce