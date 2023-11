Lecce-Milan, i convocati di D’Aversa: fuori Almqvist | Serie A News

Pontus Almqvist non figura nell'elenco dei convocati giallorossi per Lecce-Milan di domani. La lista dei giocatori di Roberto D'Aversa

Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Milan, valida per la 12^giornata della Serie A 2023-2024 e in programma domani pomeriggio, alle ore 15:00, allo stadio 'Via del Mare'.