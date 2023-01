Lecce-Milan, ecco chi non parte per la trasferta | Serie A News

Il Milan partirà alla volta di Brindisi alle ore 16:00. Domani giocherà in casa del Lecce. Alcuni calciatori, però, non si uniranno al gruppo

Daniele Triolo

Alle ore 16:00 il Milan di Stefano Pioli partirà alla volta di Brindisi perché domani pomeriggio giocherà in casa del Lecce. Con i rossoneri, che hanno recuperato per la trasferta in Salento anche Simon Kjær e Divock Origi, partirà anche l'attaccante croato Ante Rebić.

Lecce-Milan con Kjær e Origi — Questo perché, come ammesso da mister Pioli durante la conferenza stampa di oggi a Milanello, l'ex Eintracht potrebbe allenarsi insieme al gruppo già domenica e, pertanto, essere disponibile per la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter di mercoledì 18 gennaio, alle 20:00 ora italiana, a Riyad (Arabia Saudita).

Rebic parte, Krunic no: il bosniaco tornerà presto — Siccome il Milan si trasferirà in Arabia direttamente da Brindisi, Rebić prenderà il volo con il Diavolo per Lecce. Non saranno della trasferta, invece, secondo quando risulta alla nostra redazione, Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Rade Krunić e Zlatan Ibrahimović.

Di questi infortunati illustri, quello più vicino al rientro in campo è il bosniaco ex Empoli. Per lui, infatti, possibile recupero in vista di Lazio-Milan di martedì prossimo allo stadio 'Olimpico' di Roma. Lecce-Milan, le dichiarazioni di Pioli alla vigilia del match >>>