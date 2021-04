Lazio-Milan, Tare: “Oggi è come una finale, dobbiamo vincere”

Igli Tare, dirigente biancoceleste, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Lazio-Milan dello stadio 'Olimpico' di Roma. Le sue dichiarazioni

Il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Lazio-Milan dello stadio 'Olimpico' di Roma. Queste le sue dichiarazioni: "Direi che è come una finale. Le finali si vincono e non si giocano. Dopo la sconfitta di Napoli per noi è un'ultima spiaggia. Dobbiamo assolutamente vincere. Nelle ultime partite è mancata la vittoria. Con la Juve abbiamo giocato bene a tratti, poi abbiamo avuto un crollo ed è uscita la Juve. Con l'Inter la partita ha preso una strada sbagliata. La sconfitta col Napoli è stata, lo dico in modo provocatorio, indirizzata da due episodi. Anche se il Napoli ha fatto una grande partita, quegli episodi sono stati decisivi. Ecco perché brucia e perché oggi è fondamentale per noi vincere oggi. Sicuramente in estate ci saranno acquisti giusti. È fondamentale ringiovanire la squadra, che è un conto. Mantenerla competitiva è un altro conto ed è fondamentale. Arrivati a questo livello, dobbiamo dare equilibrio, per non perdere il valore che abbiamo raggiunto. Vista anche la competitività, con tante squadre con i nostri obiettivi. Ciò che abbiamo imparato è che dobbiamo mantenere la squadra competitiva, ma siamo consapevoli che sarà un mercato estivo molto difficile per le risorse economiche, non solo in Italia, ma in tutta Europa".