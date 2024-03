Lazio-Milan, Pioli: “Pulisic è più che corretto. Si doveva fermare Pellegrini”

Sul confronto con Sarri: "Mi ha detto che la palla stava per uscire, ma l'arbitro non ha fischiato e Pulisic che è un giocatore più che corretto ha deciso di non fermarsi. Se mai era il giocatore della Lazio che doveva buttare la palla fuori se voleva fermare il gioco". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>