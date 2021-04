Lazio-Milan, la situazione disciplinare: sei rossoneri diffidati | Serie A News

Le ultime notizie sul Milan. Sono sei i calciatori del Milan diffidati e che prenderanno parte al prossimo match di Serie A contro la Lazio

Non arrivano buone notizie sul fronte della situazione disciplinare in casa rossonera. Nonostante non siano arrivate delle sanzioni negli ultimi due match contro Genoa e Sassuolo, saranno sei i giocatori del Milan diffidati e che prenderanno parte alla gara di lunedì sera contro la Lazio. I calciatori in questione sono: Calhanoglu, Castillejo, Dalot, Rebic, Saelemaekers e Theo Hernandez. A parte l'esterno spagnolo, che dovrebbe partire dalla panchina, e il terzino francese in forte dubbio per la partita dell'Olimpico, tutti gli altri giocheranno dal primo minuto. Intanto spunta un nome nuovo per l'attacco: ipotesi low cost per il Milan