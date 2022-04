Lazio-Milan, il punto sugli indisponibili in casa biancoceleste

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, recupera diversi giocatori in vista della sfida contro il Milan, che si giocherà domenica all'Olimpico

Sembra rientrato l'allarme per Maurizio Sarri in vista di Lazio-Milan. La partita, come noto, si giocherà domenica sera allo stadio Olimpico. Nell'allenamento di oggi, infatti, sono rientrati diversi giocatori che nelle ore scorse erano indisponibili a causa dell'influenza. Tra questi, così come viene riportato tuttomercatoweb.com, ci sono Milinkovic Savic, Marusic, Strakosha e Cataldi, che hanno svolto un allenamento in palestra. Reina e Radu invece sono rimasti a casa (sempre per l'influenza), mentre Patric e Pedro non dovrebbero essere disponibili per il Milan a causa di problemi muscolari. Clamoroso dall'Inghilterra: Romelu Lukaku al Milan? Le ultime news di mercato