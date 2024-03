Lazio-Milan, non solo Giroud contro Immobile: le chiavi della partita

RITMO E AGGRESSIVITÀ

Le partite vinte contro la Lazio nelle recenti stagioni si sono spesso contraddistinte per una crescita graduale della squadra nei 90', in termini di ritmo, pressing e recupero immediato del pallone. La Lazio ha dimostrato di poter soffrire i momenti in cui l'intensità dei rossoneri sale, è accaduto anche nella gara d'andata del 30 settembre scorso. Contro l'Atalanta la squadra ha mostrato livelli fisici e di impeto a tratti sorprendenti, considerato l'impegno europeo ravvicinato che pesava sulle gambe. Questi ritmi andranno confermati anche all'Olimpico, non solo in fase offensiva ma anche e soprattutto in quella difensiva, che richiederà compattezza e concentrazione globale per blindare la porta dopo i tanti gol subiti nelle ultime trasferte.

GIROUD E IMMOBILE, BOMBER A CONFRONTO

Due garanzie, Oli e Ciro. Il francese, classe '86, è a quota 13 gol stagionali di cui 12 in campionato. Forte di una incredibile regolarità realizzativa che lo ha portato al gol già quattro volte nel 2024. Il nazionale italiano, complice qualche problema fisico, ha faticato a mantenere le medie delle scorse stagioni ma è comunque a quota 10 gol complessivi in questo 2023/24, in carriera ha già messo a referto 8 reti contro di noi e di recente ha superato i 200 gol in A.

Giroud dovrà lottare su ogni pallone con la fisicità di Romagnoli e Casale, mentre Immobile dovrà cercare spazi e guizzi in una difesa più rapida come quella rossonera. Dalla vena dei due terminali offensivi, e soprattutto da come le due squadre saranno in grado di servirli, dipenderà molto delle sorti del match. LEGGI ANCHE: Milan, aspettative, Leao e non solo. Ecco le parole di Okafor

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.