Lazio-Milan, ci sono quattro diffidati rossoneri (tra cui Leao)

Si avvicinano le 20:45, orario in cui si giocherà Lazio-Milan allo Stadio Olimpico di Roma, con i rossoneri che vogliono tornare alla vittoria dopo tre partite. Sarà la prima partita della 27^ giornata del campionato di Serie A. L'obiettivo milanista, con Stefano Pioli che ha parlato di campionato chiuso, diventa il secondo posto della Juventus, anche per giocare la Supercoppa Italiana il prossimo anno. Bisognerà prestare attenzione alle ammonizioni però, anche perché ci sono quattro giocatori diffidati nelle fila rossonere.

Nel prossimo turno il Milan giocherà in casa contro l'Empoli, ma sarebbe meglio non avere giocatori indisponibili. Anche perché tutti i giocatori a rischio squalifica sono molto importanti e tre saranno titolari, probabilmente. Si tratta di Ruben Lofuts-Cheek e Alessandro Florenzi, oltre a Rafael Leao che è quello che desta più ansia e preoccupazione. Tra i non titolari, invece, diffidato Yunus Musah anche. LEGGI ANCHE: Milan, aspettative, Leao e non solo. Ecco le parole di Okafor