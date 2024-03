Risultati Serie A – Lazio-Milan 0-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino Lazio-Milan 0-1

Vince, con un pizzico di fortuna e tanta sofferenza, il Milan di Stefano Pioli allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Al termine di una partita tutto sommato equilibrata, dai ritmi lenti per un'ora, il Diavolo porta a casa l'intera posta in palio. L'episodio che cambia il match arriva al 57' con l'espulsione di Luca Pellegrini (Lazio) per doppia ammonizione. Il Milan, allora, alza i giri del motore. Segna anche un gol con Rafael Leão, al 76', ma è annullato al V.A.R. per il fuorigioco semiautomatico. Poi, il neo-entrato Noah Okafor, all'88', trova il guizzo vincente sotto porta al termine di un batti e ribatti: alla sua seconda conclusione in porta supera Ivan Provedel. Nel finale, l'arbitro Marco Di Bello espelle anche Adam Marušić (94') e Matteo Guendouzi (96'). Un epilogo surreale. Vediamo ora, insieme, il tabellino completo di Lazio-Milan 0-1 dello stadio 'Olimpico'.