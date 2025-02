Lazio, dubbi in attacco e difesa in emergenza: le incognite di Baroni verso il Milan

La Lazio si prepara alla sfida contro il Milan con più di un’incertezza, soprattutto in attacco. L’assenza prolungata di Castellanos costringe Marco Baroni a cercare la miglior soluzione offensiva, ma le prove finora non hanno convinto del tutto. In Coppa Italia contro l’Inter, il tecnico ha sperimentato Tchaouna come centravanti, mentre Noslin — dopo la prova deludente contro il Venezia — rimane un’incognita anche in vista del match contro i rossoneri.