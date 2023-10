Lazio-Atalanta, De Ketelaere ancora protagonista: stavolta per un autogol

Nel match fra Lazio e Atalanta, l'ex giocatore del Milan, Charles De Ketelaere, è risultato ancora protagonista, ma stavolta per un autogol

Durante il match fra Lazio e Atalanta, l'ex giocatore del Milan, Charles De Ketelaere, è risultato ancora protagonista, ma stavolta per un autogol. Il belga ha, difatti, portato in vantaggio i biancocelesti di Maurizio Sarri ha causa di una sfortunata deviazione in un calcio d'angolo battuto da Luis Alberto.