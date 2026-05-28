L'ultima giornata di campionato sancisce il mancato raggiungimento dell'obiettivo Champions League da parte del Milan , con il conseguente licenziamento di Allegri, Furlani, Tare e Moncada . Le immagini esclusive di 'Bordocam', il format di 'DAZN' curato da Davide Bernardi, mostrano un punto di vista unico del match contro il Cagliari che ha dato il via alla rivoluzione.

Milan-Cagliari, l'origine del disastro

Il Milan passa subito in vantaggio grazie a un'intuizione di Tomori, che serve Gimenez: l'attaccante messicano fa da sponda per Saelemaekers, autore dell'1-0. Subito dopo la rete, però, la squadra perde ritmo e lucidità, commettendo diversi errori a centrocampo. Massimiliano Allegri interviene sbracciandosi per chiedere di far girare la palla, supportato dal vice Landucci. In panchina, Modric appare contrariato e sprona i compagni ad alzarsi, mentre l'allenatore chiede continui aggiornamenti sui campi di Verona e Torino, dove giocano Roma e Juventus.