Kyle Walker al Milan, il numero 32: una maglia con una lunga tradizione

Ecco chi ha indossato numero 32

Prima di Walker, infatti, il 32 è stato indossato da diversi giocatori che hanno scritto la storia rossonera. Tra questi, Christian Abbiati, che ha difeso i pali del Milan per molti anni, Beckham, simbolo del calcio internazionale, e Cristian Brocchi, che ha vestito la maglia rossonera in diverse stagioni. Ma non solo: anche portieri leggendari come Dida e Andrea Rabito hanno indossato questo numero, che adesso è pronto ad essere rappresentato da uno dei terzini più forti d’Europa.