Koulibaly: “Concesso poco al Milan. Ibra? Difficile da marcare” | News

Koulibaly ritorna su Napoli-Milan

NAPOLI MILAN ULTIME NEWS – Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della sfida al Rijeka in Europa League, ha parlato così della partita persa 3-1 contro il Milan: “Penso che abbiamo concesso poco a loro. Hanno segnato due gol con Ibrahimovic che è sempre difficile da marcare, il terzo è arrivato quando eravamo sbilanciati. Abbiamo concesso poco, creato tanto e fallito le occasioni. Leggo tante critiche su di noi, questo ci motiva ancora di più. Vogliamo dimostrare che non ci sono problemi in questo gruppo e nemmeno con lo staff. Ci aspettano gare difficili, anche in campionato. Domenica con la Roma possiamo mettere tutto a posto, siamo tutti tranquilli”, ha riportato tuttomercatoweb.com.

IERI DANIELE BONERA HA PARLATO A MILAN TV: LE SUE DICHIARAZIONI>>>