Juventus, Pirlo a rischio esonero: Allegri pronto a sostituirlo | Serie A News

Il futuro di Pirlo sulla panchina della Juventus è tutt'altro che certo: nel caso di un suo esonero, Allegri potrebbe ritornare in bianconero

Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è tutt'altro che certo. Un suo esonero potrebbe diventare realtà nel caso in cui la squadra bianconera non dovesse riuscire a centrare la qualificazione per la prossima Champions League. Stando a quanto riportato da 'Il Corriere della Sera', il candidato numero uno per sostituire l'ex centrocampista di Milan e Juventus sarebbe Massimiliano Allegri. Se dovesse verificarsi ciò, si tratterebbe di un clamoroso ritorno sulla panchina juventina. Il Milan intanto pensa a un nuovo difensore dalla Ligue 1